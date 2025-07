La Primature sénégalaise a annoncé, ce mardi 1er juillet, la signature d’un accord entre l’Etat du Sénégal et le constructeur automobile allemand, le Groupe Daimler Trucks, détenteur de la marque Mercedes-Benz, pour la mise en place d’une usine de montage et d’assemblage de camions et de véhicules utilitaires.

La convention a été paraphée, du côté sénégalais, par le ministère des Forces armées, lors d’une audience accordée par le Premier ministre Ousmane Sonko à la délégation du Groupe Daimler Trucks, conduite par sa patronne Franziska Cusumano.

Les autorités de Bamako indiquent que, dans un premier temps, cette usine produira des véhicules destinés à un usage militaire, avant d’élargir son activité à des modèles civils. Elles se félicitent d’emblée du fait que ce projet, qui s’appuiera sur la main d’œuvre locale, devrait générer de nombreux emplois.

Le Groupe Daimler, l’un des plus grands constructeurs de camions militaires au monde, assure que le projet sera déjà mis en marche avant la fin de l’année.

« Une première chaîne de montage sera opérationnelle d’ici la fin de l’année 2025, et plusieurs centaines d’emplois seront créés dès la phase initiale, avec un objectif de plusieurs milliers à terme », a déclaré à la Radio Télévision Sénégalaise (RTS), le directeur commercial du constructeur allemand, Jan Weber.