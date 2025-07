Le Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a donné son feu vert pour une subvention de 400.000 dollars destinés à l’Autorité éthiopienne des marchés de capitaux (ECMA) et à la Bourse éthiopienne des valeurs mobilières (ESX), a annoncé la BAD mardi 1er juillet dans un communiqué.

Dans le cadre du Projet d’appui de la BAD au développement des marchés de capitaux en Éthiopie, indique le communiqué, la subvention favorisera le développement des infrastructures de l’ECMA et aidera l’ESX à diversifier son offre de produits et à renforcer ses capacités.

Pour l’ECMA, organisme de réglementation du secteur des marchés de capitaux éthiopiens, le financement soutiendra la mise en place d’une plateforme de publication d’informations afin de permettre une diffusion rapide et précise des informations sur les entreprises aux investisseurs, aux actionnaires et aux autres acteurs du marché, et, in fine, d’améliorer la prise de décision et la détermination équitable des prix sur le marché.

Du côté de l’ESX, qui est la bourse des valeurs mobilières du pays, proposant des actions et d’autres produits de marché aux investisseurs, la subvention devrait élargir son offre aux fonds négociés en bourse, aux sukuks (obligations islamiques) et aux obligations vertes.

Selon le communiqué, l’objectif général dudit Projet est de contribuer à l’expansion du secteur financier et de l’économie éthiopiens en améliorant l’accès au financement à long terme pour les secteurs public et privé via les marchés des capitaux.

La directrice générale l’ECMA, Hana Tehelku, a salué la collaboration avec le Fonds fiduciaire pour le développement des marchés de capitaux (CMDTF) de la BAD sur ce projet crucial.

« Le soutien au développement des infrastructures de l’ECMA ainsi qu’au renforcement des capacités et à la diversification des produits de l’ESX, contribuera à attirer les investissements nationaux et internationaux, à stimuler la croissance économique de l’Éthiopie et à élargir l’accès à des financements à long terme essentiels », a-t-elle, entre autres, soutenu.

De son côté, Ahmed Attout, directeur du développement du secteur financier à la BAD, a souligné que ce premier projet du CMDTF en Éthiopie « renforce l’engagement de la Banque à bâtir des marchés de capitaux résilients, capables de mobiliser des ressources nationales et internationales à long terme, tout en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités financières».