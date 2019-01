Un forum africain sur la banque et la finance sans intérêts en février à Addis-Abeba

Les acteurs des secteurs banquier et financier sur le continent se donnent rendez-vous le 6 février 2019, à Addis-Abeba en Ethiopie pour la tenue du forum africain sur la banque et la finance sans intérêts (AIBFF), sous le thème : «explorer le potentiel inexploité du marché de la finance sans intérêt en Afrique et adopter les dernières tendances».

Ce forum offre une tribune aux acteurs des secteurs banquier et financier pour explorer et discuter des stratégies novatrices d’inclusion financière pour le secteur bancaire islamique en Afrique.

Cet événement devrait permettre, selon la structure d’organisation, de relever les défis et de découvrir les nouvelles opportunités offertes par le secteur financier sans intérêt sur le continent.

Le principal objectif de l’AIBFF est la reconnaissance des développements significatifs dans l’infrastructure financière sans intérêt de l’Afrique.

Le Forum espère également permettre d’établir des liens entre le secteur financier africain sans intérêt et les marchés financiers internationaux et de démontrer la flexibilité des marchés financiers sans intérêt au cours de la récente crise financière.

Les organisateurs précisent que le forum couvrira une variété de sujets, y compris la finance sans intérêt et l’inclusion financière, «Takaful», les opportunités d’investissement en Afrique et en Éthiopie et les Sukuk (les obligations sans intérêt).

Le Forum africain sur la banque et la finance sans intérêts servira aussi de plateforme de partage des meilleures pratiques du marché bancaire international sans intérêt avec l’industrie africaine de la finance sans intérêt, le but étant d’évaluer les innovations sur les marchés financiers sans intérêts par le développement de nouveaux produits basés sur la recherche.