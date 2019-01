Bénin : l’opposition opte pour une liste unique aux législatives de 2019

L’opposition au Bénin a décidé d’affronter les législatives de 2019 avec une liste unique, lors d’un meeting tenu mercredi 16 janvier à Cotonou, qui a réuni plusieurs partis de l’opposition.

« Ce jour 16 janvier 2019, l’histoire et la postérité retiendront que l’opposition politique béninoise présentera une liste unique aux élections législatives d’avril 2019 », indique le communiqué publié à l’issue de la rencontre.

Les négociations sur cette mesure avaient été entamées depuis quelques mois ; et pour les leaders de l’opposition, la décision, prise en vue de « sécuriser les élections », est pour montrer qu’ils sont attentifs au cri de cœur des militants qui ont souhaité que l’opposition n’aille pas en ordre dispersé aux législatives.

« Les partis, forces, mouvements et personnalités politiques engagés dans, et alliés de, la Coalition pour la Défense de la Démocratie, ont donc décidé de se donner les moyens de poursuivre leurs actions par une participation à travers une liste unique à partir des prochaines échéances législatives d’avril 2019, sous une seule et même bannière », précise le document.

Tous les partis sont unanimes sur la constitution d’une liste unique au sein de l’opposition, a fait part, satisfait, un député de l’opposition.

Un Comité restreint de suivi a été mis en place et sera « chargé de faciliter la mise en œuvre de l’impérative Liste unique, et des organes affiliés ».

Concernant ces organes, le communiqué cite, entre autres, une cellule de déontologie et d’éthique chargée de statuer sur l’irréprochabilité des candidatures, une cellule juridique chargée de veiller à la conformité de la liste unique aux exigences légales et réglementaires en vigueur, une cellule en charge de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, et une cellule chargée de la sécurisation des opérations électorales.

Le Comité de suivi poursuivra les discussions avec les mouvements et forces politiques aux fins d’un élargissement plus inclusif, annonce aussi le communiqué.