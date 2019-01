La Banque mondiale appuie les secteurs ivoiriens du cacao et de l’anacarde

La Banque mondiale a annoncé ce jeudi, un appui financier de 281,09 milliards de Fcfa au profit de la Côte d’ivoire et destiné à hauteur de 174,09 milliards de Fcfa, au secteur du cacao et 107 milliards de Fcfa à celui de l’anacarde.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire, Pierre Laporte, a fait savoir que les 174,09 milliards de Fcfa vont servir au financement du projet BIRD-Enclave de l’institution, actuellement en préparation.

«L’instrument BIRD-Enclave est aussi un instrument qu’on va utiliser pour appuyer le secteur du cacao en Côte d’Ivoire. On a récemment lancé la préparation des projets qui devraient absorber environ 300 millions de dollars (174,09 milliards Fcfa) », a dit M. Laporte.

En mars 2016, le gouvernement ivoirien a autorisé la structuration du financement BIRD-Enclave en vue de promouvoir le développement de l’agro-industrie en Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment d’accélérer la transformation locale de l’anacarde et du cacao.

Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Pierre Laporte, s’exprimait à l’occasion du lancement d’un projet de Promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l’anacarde (PPCA), d’un coût de 107 milliards de Fcfa, également financé par l’institution bancaire.

Ce projet vise à accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée des noix de cajou au profit des petits exploitants agricoles et de l’industrie de la transformation du cajou en Côte d’Ivoire, a indiqué le directeur général du Conseil coton-anacarde, Adama Coulibaly, coordinateur du projet.

Ce nouveau projet va tabler sur la transformation locale des noix de cajou et devrait permettre le développement des infrastructures adéquates, le renforcement de nouvelles capacités de stockage via la réhabilitation des entrepôts et magasins, puis l’accès au marché des noix brutes.