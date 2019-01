Smart Grid, le 1er projet d’énergie hybride solaire-éolienne de Dubaï

Les travaux du premier projet d’énergie hybride solaire-éolienne situé dans son «parc vert» à Al Ruwayyah, près de Dubai Academic City et de Dubai Silicon Oasis de Dubaï viennent d’être achevés, a annoncé la Dubaï Electricity and Water Authority (DEWA).

Selon DEWA, le projet, piloté en collaboration avec la compagnie d’électricité Korea Electric Power Corporation (KEPCO), consiste en une installation photovoltaïque de 200 kilowatts (kW) dotée d’un système éolien de 9 kW et d’un stockage de 500 kilowatts-heures (kWh) dans des batteries lithium-ion.

«La station comprend également plus de 2.000 capteurs basés connectés à des objets et des compteurs intelligents répartis dans toute l’installation afin de surveiller en temps réel les données relatives à la demande d’électricité et d’eau, dans le but d’améliorer la gestion de l’énergie et de l’eau», a précisé DEWA dans un communiqué.

L’autorité émiratie relève également que ce projet vise à réduire la demande en éliminant les charges non critiques grâce à un éclairage intelligent, à des prises de courant intelligentes et à un système de climatisation intelligent.

La station Smart Grid, selon la même source, est pourvue d’un système de refroidissement intelligent ce qui a permis de réduire la demande grâce à un système de stockage d’énergie thermique capable de stocker le surplus d’énergie de refroidissement en cas de besoin.

La station Smart Grid, n’est pas le seul projet énergétique dans lequel s’investit DEWA. L’autorité projette aussi de construire un centre de recherche et développement au parc solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum, pour un investissement de 136 millions de dollars.

En octobre 2018, les autorités émiraties avaient annoncé un projet d’installation d’une centrale à hydrogène et d’installations associées dans cet immense complexe solaire.