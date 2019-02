Le roi Felipe VI d’Espagne entame sa deuxième visite d’Etat au Maroc

Le roi d’Espagne Felipe VI et son épouse la reine Letizia sont arrivés ce mercredi après-midi, à l’aéroport de Rabat-Salé en provenance de Madrid, pour une visite officielle de deux jours au Maroc à l’invitation du Roi Mohammed VI.

Le couple royal d’Espagne a été accueilli à sa descente d’avion par le roi Mohammed VI qui était accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et des princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmae, Lalla Hasnaa et Lalla Oum Keltoum.

Après une pause au Salon royal de l’aéroport, le cortège royal s’est ensuite rendu au palais royal de Rabat, où le souverain marocain a réservé au Roi Felipe et à la reine Letizia, une cérémonie d’accueil officiel sur l’esplanade du Méchouar.

Après la cérémonie d’accueil, le Roi Mohammed VI devrait avoir un entretien en tête-à-tête avec et le roi Felipe VI, avant de présider la cérémonie de signature d’une douzaine de conventions et d’accords de coopération dans divers domaines.

Ce soir le Roi et la reine d’Espagne seront les hôtes d’un dîner officiel offert en leur honneur par le roi Mohammed VI au Palais royal à Rabat.

Prendra également part à ce dîner la délégation qui accompagne le couple royal et qui comprend plusieurs ministres et hommes d’affaires espagnols.

Jeudi après-midi, le Roi Felipe VI d’Espagne présidera au siège du ministère marocain des Affaires étrangères, un forum économique organisé par les confédérations patronales des deux pays.

Le couple royal devrait se rendre également à Casablanca pour une visite au Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se tient du 7 au 17 février, l’Espagne étant l’invité d’honneur de cette 25e édition.

Le ministère espagnol des Affaires étrangères a souligné mardi dans un communiqué, que «cette visite d’État servira à refléter au plus haut niveau l’excellence et l’intensité des relations bilatérales entre l’Espagne et le Maroc».

Au plan économique, les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne son premier partenaire commercial depuis six ans, ont dépassé les 14 milliards d’euros au cours des dernières années. Quelque 1000 entreprises espagnoles sont implantées au Maroc et la balance commerciale entre les deux Royaumes est pratiquement équilibrée et la coopération bilatérale est également très dense dans les domaines politique, sécuritaire, culturel et social.