Le salon africain 100% technologique dédié à la sécurité et la sûreté a tenu ses promesses

Le premier salon africain 100% technologique dédié à la sécurité et la sûreté, «ASEC EXPO» a pris fin ce jeudi 21 février à Rabat, après des conclaves de trois jours organisés sous le thème : «des solutions technologiques de sécurité pour le développement humain en Afrique».

Selon le commissaire général du Salon, Mohamed Achbal, ce premier salon technologique dédié à l’Afrique vise un ancrage de la coopération sud-sud et le soutien de l’Afrique dans tous les domaines, notamment la sécurité et la sûreté.

En organisant le Salon «ASEC EXPO», le Maroc veut ainsi partager avec les pays d’Afrique son expérience et sa méthode, et une plate-forme technologique de premier ordre, à même d’aider à la pérennisation de leur développement.

Ce salon a été un carrefour d’attractivité technologique avancée et a permis aux exposants et visiteurs de s’informer sur les technologies d’aujourd’hui et de demain en matière de lutte contre la malveillance et l’insécurité des individus, des biens et des données.

Des présentations ont été faites par des consultants et spécialistes de renommée internationale dans les différents segments de la sécurité notamment l’électronique, la cyber-sécurité, la gestion des feux et la sécurité du territoire.

Ont pris part à cette manifestation inédite, près de 50 exposants et des associations et fédérations professionnelles notamment africaines dans le secteur de la sécurité, notamment des constructeurs internationaux et intégrateurs marocains de renom, ainsi que des distributeurs régionaux spécialisés dans les solutions et matériel de sécurité et de nombreux intégrateurs leaders du secteur.

«ASEC EXPO» est une plateforme de rencontres, de conférences, d’ateliers et de partage d’expériences et de solutions à la pointe de la technologie, traitant de la sécurité sous ses différents paramètres.

Les différents évènements visent à fédérer dans un même élan de découverte, des pouvoirs publics, instances sécuritaires, institutionnels, associations professionnelles, entreprises publiques et privées, industriels, prestataires, prescripteurs et acheteurs.