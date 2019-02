La CEDEAO fait le point sur la création de sa monnaie unique

Les gouverneurs des banques centrales des pays membres de la Communauté économique des états de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), se sont réunis la semaine dernière à Dakar, au Sénégal pour faire le point sur l’état d’avancement du projet de création de la monnaie unique.

Cette rencontre est importante à un moment où les pros et les anti-Franc CFA (monnaie de 8 pays de la CEDEAO) se déchirent sur le maintien ou l’abolition de la monnaie franco-africaine.

Cette 53ème réunion ordinaire du comité des gouverneurs a permis d’échanger sur la convergence macroéconomique des pays membres de la CEDEAO et le renforcement de l’Agence Monétaire de l’Afrique de l’Ouest (AMAO), dont sont membres les pays ouest africains qui ont en partage le Franc CFA.

La Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest (BCEAO), banque émettrice du FCFA, à travers l’AMAO, se dit plus que déterminée à mettre en circulation la monnaie unique d’ici 2020 au plus tard.

Pour le gouverneur de la BCEAO, Tiémoko Meyliet Koné, l’AMAO se dotera des ressources humaines et financières afin de réussir sa mission qui consiste à assurer une intégration monétaire dans les pays membres de la CEDEAO, qui souffrent de déficit budgétaire et d’inflation non maîtrisée.

Lors des assises, des experts, dont des banquiers et des monétaristes ont également déroulé leur feuille de route dont les résultats sont attendus en avril prochain.

Pour rappel, c’est en octobre 2013 que les chefs d’Etats de la CEDEAO ont décidé de donner une nouvelle impulsion au programme d’intégration monétaire en Afrique de l’Ouest.

C’est ainsi qu’un groupe de travail a été mis sur pied composé de la Commission de la CEDEAO, de la BCEAO, la Banque Centrale du Nigeria et de la Banque du Ghana.

Le groupe de travail est chargé de faire des propositions sur le cadre de la politique monétaire, du régime de change et du modèle de la future banque centrale.