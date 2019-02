Maroc: La technologie pour une rénovation des systèmes éducatifs

Mettre la technologie au service de l’éducation est une priorité pour le gouvernement marocain. Ainsi, Rabat a procédé à l’intégration de la nouvelle technologie dans toutes les politiques qui concernent ce secteur de l’éducation dans le pays, en adoptant en 2005 le programme GENIE (Généralisation des technologies d’information et de communication dans l’enseignement).

Ce programme GENIE s’est doté d’un plan d’action pour la période 2019-2021 et ce dans le cadre de la Vision 2030 pour l’intégration des TIC dans l’enseignement au Maroc.

Il s’agit notamment d’équiper tous les établissements scolaires recensés jusqu’à 2018 ainsi que 7.000 établissements dans le monde rural en matériel informatique, de les connecter à Internet et de lancer le programme pilote concernant l’équipement de 36 établissements avec un ordinateur et un projecteur dans chaque classe.

Dans un contexte de révolution numérique, l’ensemble des acteurs du secteur de l’enseignement s’engage dans la rénovation des systèmes éducatifs avec une ouverture sur les nouvelles technologies.

«Nous prônons l’intégration des TIC pour assurer une éducation et un apprentissage dans un milieu “Smart School” totalement immergé dans l’ère des nouvelles technologies qui sont un vecteur puissant de l’amélioration de la qualité aussi bien de l’apprentissage que de l’enseignement », a indiqué Samir Benmakhlouf, DG de London Academy Casablanca. « Nous apprenons aux étudiants comment produire de la technologie et pas que comment l’utiliser », a-t-il ajouté.

L’enseignement, la formation, l’apprentissage, voire l’évaluation à distance, font désormais partie des pratiques usuelles des établissements d’enseignement qui affichent l’ambition de s’inscrire dans une pédagogie innovante et souhaitent renforcer, par le biais des outils numériques, l’efficience de leurs méthodes de travail au profit de la qualité des enseignements et des apprentissages, a renchéri Nawal Hefiri, DG du Groupe scolaire La Résidence (GSR).

Le programme GENIE est une initiative à long terme et à grande échelle, qui vise à intégrer les Technologies de l’information et de la communication (TIC) pour améliorer l’accès et la qualité de l’éducation dans les écoles primaires et secondaires.

Il énonce les éléments clés d’une politique nationale efficace sur les TIC dans l’éducation, tels que les infrastructures, la formation des enseignants, l’élaboration de ressources numériques et la transformation des pratiques d’enseignement et d’apprentissage.