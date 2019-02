Kigali accueille l’African Business & Social Responsibility Forum

Les travaux de la troisième édition de l’African Business & Social Responsibility Forum, ont débuté ce mercredi à Kigali, la capitale du Rwanda, sous le thème : «Education, Emploi et Engagement Sociétal : Quels modèles pour une croissance durable et inclusive ? ».

Pour les organisateurs de ce forum de deux jours, il s’agit de démontrer et promouvoir l’importance de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour les entreprises, mais aussi inspirer ces dernière en matière de “best practices” sociétales afin de susciter des partenariats pour des actions sociétales pérennes.

Les débats à Kigali, devraient permettre de créer des opportunités de financement liées à la promotion de la RSE etd’encourager les PME et start-up africaines à devenir des champions en RSE.

A l’instar des deux précédentes éditions, plusieurs entreprises et organisations partageront leurs contributions au Développement Durable et des Conférenciers de haut niveau animeront les différents Panels.

Les Master Class et Visites de terrain permettront d’accentuer l’échange d’expériences inter-entreprises, informent les organisateurs.

Ces derniers soulignent que le rendez-vous de Kigali permettra aux entreprises du continent de valoriser leurs «success stories» et de s’inspirer des meilleures pratiques en matière d’engagement sociétal.

La première conférence annoncée porte sur les défis et opportunités de l’implication du secteur privé pour une éducation de qualité accessible à tous.

D’autres suivront pendant toute la durée du forum et seront axées sur le développement du Capital Humain, le contenu local comme levier de création d’emploi et de développement économique et les entreprises face aux défis liés à l’emploi des jeunes.

Le forum sera marqué par une cérémonie de récompense des entreprises africaines les plus innovantes en matière de développement durable.