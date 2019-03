 Maroc : Les entrepreneurs juniors se donnent rendez-vous à Casablanca

La 5ème édition de la Junior Entrepreneur’s Day (JED) se tient ce mercredi au siège de l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de Mécanique (ENSEM) à Casablanca.

Initié par l’ENSEM, cette journée est une occasion pour plus de 1.500 étudiants de découvrir les opportunités du partenariat sino-marocain, puisque le thème de cette année est «Le Maroc, un pont stratégique pour la nouvelle route de la soie vers l’Afrique».

Le Maroc entend faire de ses relations avec la Chine, un partenariat sans précédent par le biais de la perspective de l’Initiative la Ceinture et la Route (One Belt One Road), indiquent le comité d’organisation.

Ce dernier précise qu’au cours de ces dernières années, le Maroc n’a cessé de multiplier ses partenariats avec les pays d’Afrique ainsi que d’autres pays en dehors du continent.

Ce projet, qui vise à intégrer l’ensemble du continent africain dans la nouvelle stratégie de développement de l’Eurasie, place le Maroc au cœur d’une relation sino-africaine solide plus que jamais, du fait de la place stratégique que le Royaume occupe sur le continent.

« A cette ère de la mondialisation, nouer de bonnes relations internationales est devenu tout aussi important qu’élaborer des plans de développement local», relève une note introductive de la Junior Entrepreneur’s Day.

Dans ce contexte, poursuit le texte, le Maroc s’efforce plus que par le passé, de tenir une place importante dans cette nouvelle dynamique de l’évolution.

Le comité d’organisation se dit convaincu que l’initiative la Ceinture et la Route va sans doute permettre à tous les opérateurs économiques marocains d’élargir leurs visions et leurs champs de possibilités en vue de saisir toutes les opportunités qui pourront se présenter.

Notons que cette édition de la JED connaîtra la participation du réseau de la Confédération des Juniors Entreprises du Maroc (CJEM) et du Club des Dirigeants et ainsi que de conférenciers de renommée nationale et internationale.