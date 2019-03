Maroc : Attijariwafa Bank classée 1ère banque IVT en 2018

Le groupe bancaire marocain «Attijariwafa Bank» vient d’être reconnue première banque intermédiaire en valeurs du trésor (IVT) au Maroc, pour le compte de l’année 2018.

Le ministère marocain de l’Economie et des Finances a rendu public ce mercredi 13 mars, le classement annuel des banques intermédiaires en valeurs du trésor (IVT) les plus actives sur ce marché en 2018. Au vu de ce classement, Attijariwafa Bank est à la tête du peloton des banques les plus performantes dans le Royaume.

Attijariwafa bank est suivie par CDG Capital (Caisse de dépôt et de gestion), qui se positionne en seconde place dans ce classement. Le troisième rang est revenu au groupe de la banque populaire (BCP), une place qu’il partage en ex-aequo avec BMCE Capital.

Selon le ministère des finances, ce classement est établi sur la base de l’évaluation de l’activité des banques intermédiaires en valeurs du trésor qui prend en compte, entre autres, la qualité d’animation des marchés primaire et secondaire des bons du Trésor et de participation aux opérations de gestion active de la dette intérieure.

Le respect des engagements de cotation électronique des bons du Trésor et la qualité du conseil fourni et des informations communiquées par ces banques à la Direction du Trésor, font parties des critères, précise le ministère dans un communiqué.

Pour rappel, la Direction du Trésor et des Finances Extérieures procède chaque année à la publication du classement annuel des trois banques IVT les plus actives sur le marché des bons du Trésor, conformément aux dispositions de la convention Direction du Trésor- Banques IVT.