Les autorités de la région de Kayes, située au Nord du Mali, ont instauré, ce mardi 1er juillet, un couvre-feu d’une durée d’un mois, sur toute l’étendue de la région suite à de multiples attaques perpétrées par des groupes armés.

« Par décision du Gouverneur de la Région de Kayes, le Général de Brigade Moussa Soumaré, un couvre-feu de trente (30) jours reconductible est instauré sur toute l’étendue du territoire de la Région de Kayes, s’étendant du mardi 1er juillet au mercredi 30 juillet 2025, de 21 heures 00 à 06 heures 00 », indique un communiqué du gouvernorat.

‎Le texte précise que « la circulation des personnes et de tous les engins de transport demeure restreinte pendant cette période, à l’exception des véhicules et autres engins des services des Forces de Défense et de Sécurité, des ambulances munies d’un ordre de mission. »

Cette mesure sécuritaire a été prise dans la suite des attaques simultanées menées, plus tôt dans la même journée, par des groupes armés dans plusieurs localités du pays, notamment Niono, Molodo, Sandaré, Kayes, Diboli, Nioro du Sahel et Gogui.

Dans un autre communiqué, l’Etat-major Général des Armées maliennes a informé l’opinion que « très tôt ce matin du mardi 1er juillet 2025, des Groupes Armés Terroristes se sont attaqués à la population et à certaines positions des Forces de Défense et de Sécurité».

«Ces attaques simultanées et coordonnées ont eu le soutien de sponsors étatiques dont la présence a été surtout avérée durant les affrontements de ce jour», déplore l’armée, qui se félicite, par ailleurs, d’importantes pertes subies par l’ennemi, dont la neutralisation de 80 terroristes suite à ces attaques.

A l’instar de Kayes, plusieurs autres localités du pays ont également annoncé le renforcement de leurs dispositifs sécuritaires.