Un ancien Premier ministre mauritanien candidat à la présidentielle

L’ancien Premier ministre mauritanien, Sidi Mohamed Ould Boubacar a annoncé officiellement samedi, sa candidature à l’élection présidentielle de juin prochain.

Il était chef du Gouvernement de la Mauritanie de 1992 à 1996 sous le mandat du président Maaouya Ould Sid Ahmed Taya, puis de 2005 à 2007 pendant la transition démocratique ayant suivi la chute de ce dernier.

Dans une déclaration écrite, Oud Boubacar dit avoir pris la décision de briguer la magistrature suprême, «suite à un examen approfondi de la situation du pays, à la nécessité d’une alternance démocratique pacifique et conformément aux résultats des contacts et discussions élargis» qu’il a entrepris avec les divers acteurs politiques et les forces vives du pays.

Il se positionne comme «candidat indépendant» pour cette élection dont le président sortant, Mohamed Ould Abdel Aziz, est exclu pour avoir déjà fait deux mandats consécutifs.

Le président sortant a proposé comme dauphin à ce scrutin, son ministre de la Défense, le général Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed qui a été libéré de son poste ministériel vendredi dernier, à la faveur d’un mini remaniement au sein du gouvernement mauritanien.

Compagnon de toujours du président Ould Abdel Aziz, le général est remplacé à la tête de la défense, par un civil, l’ancien Premier ministre Yahya Ould Hademine, jusqu’à présent ministre conseiller à la présidence.

Trois autres portefeuilles ministériels ont été touchés par ce remaniement. Il s’agit de ceux de l’Equipement et les Transports, de l’Education nationale, ainsi que celui de l’Hydraulique et l’Assainissement.