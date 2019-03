Côte d’Ivoire : Débats sur les enjeux des transitions énergétiques et écologiques en Afrique

Des experts se penchent sur les enjeux des transitions énergétiques et écologiques, à l’occasion de la 2ème édition des Journées africaines de l’écologie et des changements climatiques (JFAC), qui se tient à Abidjan, en Côte d’Ivoire, autour du thème : «Comment réussir les transitions énergétiques et écologiques en Afrique?».

Selon le Coordinateur résident des activités opérationnelles du Système des Nations Unies, Babacar Cissé, «les changements climatiques se font ressentir partout dans le monde avec des conséquences tout à fait réelles sur la vie de nos populations».

Citant un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), Babacar Cissé a souligné que «le coût estimé du changement climatique représente entre 1,5 et 3% du produit intérieur brut annuel du continent et pourrait dépasser les 5% à l’horizon 2020».

Le directeur exécutif du Réseau des experts africains pour l’écologie et les changements climatiques (REFACC), Gervais N’Zi a souligné que «les pays africains ont le devoir de faire un bond technologique qualificatif», soulignant que «l’urgence et l’ampleur des dégâts climatiques sur l’humanité exigent un nouveau partenariat universel autour du problème et commande l’implication de toutes les forces vives, les leaders d’opinion de toutes obédiences».

«Les JFAC offrent la possibilité à tous les acteurs de la transition écologique en Afrique de tisser des relations de partenariats et d’affaires et même de créer des réseaux d’Experts en matière de climat», s’est félicité le ministre ivoirien de l’Environnement et du Développement Durable, Joseph Séka Séka qui compte faire de ce rendez-vous, une grande plateforme annuelle de son département, les prochaines années.

Des ateliers sur différents sous-thèmes, des rencontres d’affaires, des expositions vont meubler cette rencontre de 4 jours dédiée aux débats sur les transitions énergétiques et écologiques en Afrique.