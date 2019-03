Ethiopian Airlines annonce sa 19è liaison avec l’Europe

Les récents événements malheureux du crash de l’avion d’Ethiopian Airlines n’ont pas refroidi les ambitions de la compagnie éthiopienne, qui vient d’annoncer la mise en service prochaine d’une nouvelle liaison européenne.

En effet, Ethiopians Airlines annonce qu’elle ouvrira, à compter du 1er avril, une nouvelle liaison à destination d’Istanbul en Turquie, qu’elle effectuera trois fois par semaine. Avec cette 19ème liaison européenne, la compagnie aérienne compte porter à 57, le nombre de vols de passagers à destination de villes européennes.

«La Turquie est l’une des économies émergentes avec les croissances les plus rapides dans le monde. La mise en œuvre d’une liaison intégrée avec ce pays facilitera les déplacements des investisseurs et renforcera les liens économiques entre l’Afrique et l’Europe», argumente la compagnie éthiopienne.

La compagnie aérienne dessert actuellement 119 destinations internationales dans cinq continents, avec une flotte d’appareils dont l’âge moyen est de cinq ans.

Le 17 mars dernier, elle a perdu un de ses avions flambant neuf, un Boeing 737 Max, dans un crash près de la capitale Ethiopienne, Addis-Abeba. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer les circonstances de ce drame qui a coûté la vie aux 157 passagers et membres de l’équipage.

Dimanche dernier, une cérémonie d’hommage a été organisée en Ethiopie pour les victimes, originaires de 32 nationalités différentes. Ethiopian Airlines a proposé aux familles, des sacs de la terre brûlée du lieu où l’avion s’est crashé, à la place de la dépouille mortelle de leurs illustres disparus.