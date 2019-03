Casablanca abrite un symposium international sur le genre et l’université

Casablanca accueille les 28 et 29 mars, un Symposium international intitulé :«Le genre et l’université, expériences croisées vers la généralisation des études de genre».

Ce symposium est organisé sous le thème, «Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement», à l’initiative de l’Unesco, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars dernier.

Pour l’agence onusienne, il s’agit de partager des expériences et d’attirer l’attention des décideurs, des universités et du public, sur «l’importance et l’urgence d’instituer et de généraliser les études de genre comme levier incontournable du changement social requis sur le chemin vers l’égalité femmes/hommes et pour le développement».

«Ce Symposium honore également l’engagement, pris en avril 2015, lors des États généraux sur la structuration de la recherche et des formations sur le genre au Maroc », rappelle l’Unesco dans un communiqué.

Au programme de cette manifestation, il est prévu des tables rondes et des ateliers consacrés aux modalités, voies et moyens possibles pour instituer et généraliser les études de genre dans les universités.

Le symposium sera également marqué par la présentation des publications sur l’état des lieux de la formation et de la recherche sur le genre au Maroc et en Tunisie publiées en 2018 par l’Unesco.