Algérie : Ali Haddad démissionne de la présidence du FCE

Le président du Forum des Chefs d’Entreprise (FCE), la principale organisation patronale algérienne, Ali Haddad, réputé proche du président contesté Abdelaziz Bouteflika, a démissionné ce jeudi de la présidence de la FCE, ce jeudi 28 mars 2019.

«Soucieux de préserver la cohésion et surtout la pérennité de notre organisation et en totale conformité avec mes convictions, j’ai décidé, en mon âme et conscience et sans contrainte, de quitter la présidence du Forum des Chefs d’Entreprise à compter de ce jour», a écrit Ali Haddad dans une lettre adressée aux membres de l’organisation patronale.

«Mon souci permanent a toujours été de veiller à ne prendre aucune initiative personnelle ou quelque posture que ce soit qui puisse mettre en péril l’unité au sein de notre organisation», a-t-il ajouté.

Evoquant la situation particulière que connaît l’Algérie depuis des semaines, Ali Haddad a indiqué que «le FCE a grandement besoin de rassembler toutes ses forces pour jouer un rôle constructif comme il l’a toujours fait».

Il a souligné que chacun doit favoriser la création des meilleures conditions à même de permettre au FCE de poursuivre son développement dans la sérénité et sur la voie dont décideront ses adhérents.

Ce samedi 30 mars, le Conseil Exécutif du FCE va se réunir en session ordinaire et procédera à l’élection d’une nouvelle équipe dirigeante. La démission de Haddad et l’élection de la nouvelle équipe visent à réhabiliter l’image du FCE qui s’est sensiblement détériorée aux yeux de l’opinion publique en raison de son rapprochement avec le palais Al Mouradia et son locataire Bouteflika.

Le Forum des chefs d’entreprises, que présidait Haddad depuis novembre 2014, était devenu un instrument de soutien politique au chef de l’Etat et à sa candidature à un 5ème mandat.

Le désormais ancien président du FCE est aussi considéré comme l’un des principaux donateurs ayant financé la campagne du président Bouteflika en 2014.