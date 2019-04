Une forte présence suisse annoncée au SIAM 2019

La 14ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), se tiendra du 16 au 21 avril prochain, avec pour pays invité d’honneur la Suisse, dont le pavillon est aménagé sur une superficie de 450 mètres sur le site du Salon à Meknès.

A une semaine de l’évènement, plusieurs conventions de partenariat sont annoncées entre les entreprises marocaines et leurs homologues suisses.

il est prévu la signature de plus de dix conventions de partenariat entre les entreprises marocaines et suisses relevant du secteur privé, outre la ratification d’un accord de partenariat entre les ministères marocain et suisse de l’Agriculture visant à renforcer la coopération dans le domaine de l’agriculture rurale.

Lors de ce Salon dédié à l’agriculture et à l’élevage, les entreprises suisses vont proposer leur savoir-faire et leurs dernières innovations aux agriculteurs qui souhaitent se faire accompagner dans leurs domaines d’activité, a-t-on appris.

Dans une note, le comité d’organisation du SIAM 2019 a fait savoir que la Suisse, est un pays leader en matière d’innovation technologique et en production agricole à forte valeur ajoutée.

Ainsi la Confédération helvétique souhaite faire bénéficier les petits agriculteurs et propriétaires de petites exploitations au Maroc de son expertise dans des domaines comme le développement des produits bio, la production agro-alimentaire, la vérification analytique, l’authenticité des denrées et la valorisation des produits transformés.

Le président de la Chambre de commerce suisse, Sami Zerelli, a souligné que l’agriculture au Maroc, qui est un grand pourvoyeur d’emploi est toujours caractérisée par la dominance des petites exploitations à hauteur de 70%, dont l’activité est certes majoritairement orientée à l’autoconsommation, mais dont la dimension sociale est primordiale.

«Ces exploitations, a-t-il ajouté, pourront profiter du savoir-faire innovant suisse et pourront être accompagnées par nos entreprises qui peuvent les assister dans différents projets, notamment la conformité, la logistique ou la valorisation de la production».