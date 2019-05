Changement climatique: Le gouvernement allemand accorde 10 millions d’euros à l’Afrique australe

Le gouvernement allemand vient d’accorder à plusieurs pays d’Afrique australe une subvention de 10 millions d’euros, via le Centre de services scientifiques pour le changement climatique et la gestion adaptative des terres en Afrique australe (SASSCAL). Une dotation qui a pour finalité de combattre les répercussions du changement climatique.

Le SASSCAL a obtenu un financement de 10 millions d’euros du ministère fédéral allemand de l’Éducation et de la Recherche pour la recherche sur le changement climatique. Il sera mis en œuvre dans le cadre de la deuxième phase du portefeuille de recherche et développement des capacités, SASSCAL II.

Le SASSCAL II s’appuiera sur les succès du SASSCAL I, a indiqué le communiqué. La mise en œuvre de cette subvention couvrira des pays comme l’Afrique du Sud, l’Angola, le Botswana, la Namibie et la Zambie.

Des Etats qui ont été durement touchés par les effets du changement climatique résultant de la sécheresse, des inondations et des cyclones. Dans un communiqué publié par le SASSCAL à Windhoek (la capitale namibienne), la subvention a été accordée par l’Allemagne en réponse aux défis du changement mondial.

Le SASSCAL a également ajouté que lors de la première phase, un total de 23,8 millions d’euros avait été utilisé en 2012 pour soutenir 88 projets de recherche.

Axés sur cinq thèmes principaux, à savoir le climat, l’eau, la sylviculture, l’agriculture et la biodiversité, les projets de recherche ont été conçus pour intégrer la recherche et le développement des capacités.

Plus de 500 personnes et plus de 80 institutions universitaires, gouvernementales et non gouvernementales participent aux tâches de recherche du SASSCAL I.