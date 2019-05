L’Algérie se dote d’un centre de recherche en technologies agroalimentaires

Dans la continuité de sa stratégie de diversification de son économie, l’Algérie qui mise prioritairement entre autres, sur l’agriculture, s’est doté dernièrement d’un Centre de recherche en technologies agroalimentaires.

Ledit centre est appelé à contribuer à l’élaboration des procédés visant la maîtrise et la diversification des propriétés d’usage et la fonctionnalité des produits à l’intention des industries de transformation.

Cet établissement public à caractère scientifique et technologique, a également pour mission de mettre en œuvre des programmes de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine des technologies agroalimentaires.

Ces actions doivent porter sur la promotion de la recherche dans les domaines des technologies appliquées au secteur de l’agroalimentaire, indique le ministère algérien en charge de la recherche scientifique.

Le Centre de recherche en technologies agroalimentaires est aussi chargé de la contribution à l’élaboration des procédés visant la maîtrise et la diversification des propriétés d’usage et la fonctionnalité des produits à l’intention des industries de transformation, informe la même source.

Appelé à contribuer à l’élaboration des techniques de transformation et de préservation des produits agroalimentaires alternatives et meilleures pour l’environnement, ce centre va aussi s’occuper de l’élaboration des techniques de gestion des ressources, de réduction de la quantité de déchets et de pertes découlant de la détérioration des produits survenant au cours de la production, de la transformation et de la distribution.

La participation au développement et à l’harmonisation de la législation ayant trait à la bioéthique, à la biosécurité et aux normes référentielles en collaboration avec les organismes concernés font parties des missions assignées au centre de recherche en technologies agroalimentaires.