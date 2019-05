Le Roi du Maroc reçoit Jared Kushner, Conseiller principal du Président Trump

Au Maroc, le Roi Mohammed VI a reçu, mardi à Rabat, Jared Kushner, Conseiller principal du Président américain Donald Trump, avec lequel il a eu des entretiens qui ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, ainsi que sur les développements en Afrique du Nord et au Moyen Orient.

Le Souverain marocain, qui était accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a offert à cette occasion, un iftar en l’honneur de Jared Kushner, accompagné de M. Jason Greenblatt, représentant spécial américain pour les négociations internationales.

Jared Kushner, Conseiller et gendre du président américain s’est vu confier il y a deux ans, la mission de parvenir à un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, dans le cadre de ce qui est qualifié par Washington de l’“accord ultime”.

Washington doit dévoiler le volet économique du plan de paix israélo-palestinien lors d’une conférence prévue les 25 et 26 juin à Manama, alors que le contenu politique de ce plan n’est pas encore connu.