Côte d’Ivoire : La BCEAO présente son dispositif pour financer les PME dans l’UEMOA

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) a présenté mercredi à Abidjan, son dispositif de soutien pour financer les Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI) de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), lors d’un atelier d’information.

Cette rencontre initiée par la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI, patronat ivoirien) visait notamment à inviter les PME ivoiriennes à s’approprier ce dispositif.

«Les entreprises qui sont éligibles à ce projet sont celles qui sont formellement constituées, qui produisent les états financiers suivant les dispositions réglementaires et qui ont un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas le milliard de FCFA», a fait savoir, Oumar Konaté, le chef de service des établissements de crédits à la BCEAO.

Au nombre des critères d’éligibilité à ce financement, M. Konaté a souligné également que les entreprises doivent nécessairement se faire accompagner par des Structures d’appui et d’encadrement (SAE) qui sont au nombre de dix sélectionnées pour la phase pilote du projet.

Il a également expliqué que l’élaboration d’un tel dispositif a pour objectif d’apporter une réponse à la problématique du financement des PME qui constituent une frange importante du tissu économique de l’UEMOA. «C’est un coup de pouce que la BCEAO nous donne. Il nous (opérateurs économiques) appartient de nous organiser et tirer profit de ce projet de financement», a dit pour sa part, Ehui Fatoumata Marthe, la vice-présidente de la commission développement des PME et financement au patronat ivoirien. Lancé officiellement en août 2018, ce dispositif de soutien de la BCEAO au financement des PME de la sous-région ouest africaine a été motivé par la conférence des chefs d’État de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA).

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) est l’Institut d’émission commun aux huit (8) Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA). Son siège est fixé à Dakar, au Sénégal.