Maroc: Le Prince Héritier représente SM le Roi à l’inauguration de Tanger Med II, le plus grand port en Afrique

Le Prince Héritier du Maroc, Moulay El Hassan, a représenté SM le Roi à l’inauguration vendredi du port Tanger Med II, nouvelle extension de Tanger Med I qui en fait désormais le plus grand complexe portuaire à conteneurs en Afrique, et l’un des plus importants lieux de transbordement au monde.

Réalisé pour un investissement de 1,3 milliard d’euros, Tanger Med II portera la capacité totale des terminaux à conteneurs du complexe portuaire à 9 millions d’EVP (équivalent 20 pieds).

Le complexe dépassera de grands ports à conteneurs de la Méditerranée comme ceux d’Algésiras et Valence. En 2018, Tanger Med a été le plus important port à conteneurs en Afrique avec un volume de 3,5 millions dEVP.

Cette nouvelle extension du port de Tanger Med représente une aubaine pour le trafic des navires à conteneurs entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique qui transitent par le Détroit de Gibraltar.

Outre l’activité conteneurs, Tanger Med dispose également d’un terminal ferry permettant le passage de 40.000 personnes quotidiennement durant la saison estivale, marquée par une grande affluence des Marocains Résidents à l’Etranger (MRE).

Le constructeur automobile Renault bénéficie lui aussi de cette montée en puissance du port, les exportations d’une grande partie des 400.000 véhicules produits en 2018 dans l’usine toute proche, transitent en effet par le port Tanger-Med.

Une partie des exportations de l’autre grand constructeur PSA, installé à Kénitra (40 km au Nord de Rabat) transite également par le terminal, qui dispose des dernières technologies, ce qui en fait l’un des ports les plus efficaces et les plus sûrs au monde, d’après le géant de la logistique Maersk.