Alliance entre Crédit Agricole Assurances et la banque espagnole Abanca

Credit Agricole Assurances, filiale du groupe bancaire mutualiste, et la banque espagnole Abanca ont annoncé hier lundi la signature d’un accord de partenariat dans l’assurance non-vie pour opérer en Espagne et au Portugal sur une durée de 30 ans. La finalisation de la transaction dévoilée hier aura lieu après obtention des autorisations des autorités compétentes.

L’institution financière espagnole et le Crédit Agricole Assurances détiendront à parité égale, la nouvelle joint-venture, alliant la connaissance de la clientèle de la première et l’expertise technique et les produits du second.

La société « offrira au marché des produits innovants, s’appuyant sur des solutions technologiques ». Elle ciblera les particuliers et les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à deux millions d’euros.

Banque de la région de Galice, dans le nord-ouest de l’Espagne, «Abanca» compte plus de 2 millions de clients et 700 agences dans 11 pays. Elle gère un volume d’affaires de plus de 82 milliards d’euros d’encours en assurance vie et a enregistré au premier trimestre 2019, une croissance de 59,8% en affaires nouvelles par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour le Directeur Général de Crédit Agricole Assurances, Frédéric Thomas, ce partenariat avec Abanca va pleinement dans le sens des ambitions du nouveau Plan à Moyen Terme, du Crédit Agricole sur le renforcement de son activité à l’international, en particulier en Europe.

L’année dernière, Crédit Agricole Assurances a réalisé 6,1 milliards d’euros, soit 18% des revenus totaux de Crédit Agricole SA, à l’international, l’objectif étant d’en réaliser 7,3 milliards d’euros d’ici 2022, soit une progression de 20%.