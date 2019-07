Les USA vont investir près de 3 milliards FCFA  pour le développement social du Pool

Le département du Pool va bénéficier d’une aide sociale de 5 millions de dollars (près de 3 milliards FCFA) des USA, a annoncé jeudi l’ambassade américaine à Brazzaville.

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Congo, Todd Haskell a fait l’annonce mercredi à Brazzaville lors d’un entretien avec le Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas.

« Le Congo va bénéficier d’une assistance sociale et financière de 5 millions de dollars sera destinés aux populations du département du Pool », a promis le diplomate américain.

Cette enveloppe sera dédiée à la construction d’infrastructures hydrauliques et d’assainissement, à la sensibilisation, à l’agriculture et à la sécurité alimentaire, à la fourniture de cultures de base et de semences de légumes, à l’assistance des cultivateurs de manioc, entre autres.

En mai dernier, la directrice Afrique centrale du département d’Etat américain Mélanie Higgins avait déjà annoncé la disponibilité des Etats-Unis à accompagner le Congo dans la reconstruction du Pool, à l’issue d’une réunion avec Antoinette Dinga Dzondo, ministre en charge de l’Action humanitaire.

« Les Etats-Unis félicitent le gouvernement pour avoir maintenu 18 mois de paix dans le Pool », avait affirmé la directrice Afrique centrale du département d’Etat américain.

Actuellement, les Etats-Unis sont en train d’identifier les projets de développement durable qu’ils vont directement financer dans le Pool, a-t-elle ajouté.

Les autorités sont à la recherche de partenaires financiers pour réaliser le programme de relèvement récemment lancé dans le Pool où plusieurs villages et des infrastructures publiques ont été détruits lors des violences entretenues pendant deux ans (2016-2017) par les « Ninjas Nsiloulous » du pasteur Ntumi, opposés aux forces régulières.