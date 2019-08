Israël approuve la construction de 700 logements en Cisjordanie pour des Palestiniens

Un responsable israélien s’exprimant sous couvert de l’anonymat a indiqué hier mercredi qu’Israël a approuvé la construction de 700 logements pour des Palestiniens et de 6.000 habitations pour des colons israéliens dans une partie de la Cisjordanie occupée sous son contrôle.

Ces logements se situent dans la zone C, où se situent les colonies en Cisjordanie, et qui est sous le contrôle sécuritaire et civil israélien. Selon des médias israéliens, ce sont les premières constructions importantes qu’Israël accorde en quatre ans, à des Palestiniens dans cette zone représentant plus de 60% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé qui, en théorie, ferait partie d’un futur Etat palestinien dans le cadre de la solution dite à deux Etats.

Selon ce responsable, l’autorisation a été donnée mardi par le cabinet de sécurité, mais il n’a pas précisé s’il s’agissait de nouvelles constructions ou si certains logements recevraient une autorisation rétroactive.

Cette annonce intervient avant la visite attendue cette semaine en Israël, du gendre et conseiller du président américain, Donald Trump, Jared Kushner, qui prépare une initiative diplomatique en vue du règlement du conflit israélo-palestinien.

Bien que restreinte et très déséquilibrée dans la proportion des constructions approuvées, cette autorisation pourrait permettre au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu d’affirmer qu’il fait des efforts à la faveur de l’initiative diplomatique américaine.

Les détails concernant la visite attendue cette semaine de Jared Kushner au Proche-Orient, ne sont pas encore connus, mais celui-ci avait déclaré en mai que son plan ne mentionnerait pas de solution à deux Etats.

Les Palestiniens accusent l’administration Trump de parti-pris en faveur d’Israël, et boycottent l’initiative américaine, refusant aux Etats-Unis le rôle de médiateur pour la paix. Les dirigeants palestiniens ont coupé tout contact formel avec la Maison Blanche depuis que le président américain a reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël.