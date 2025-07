Le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema a déclaré, dimanche sur son compte X, que sa formation politique, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), lancée officiellement la veille à Libreville, « n’est pas un parti de plus».

Il s’agit plutôt, a-t-il précisé, d’«un appel solennel au réveil des consciences, une plateforme de rassemblement pour toutes celles et tous ceux qui croient en un Gabon réconcilié, souverain, et résolument tourné vers l’avenir. »

Tout en soulignant qu’il a lancé «avec émotion et détermination» le nouveau parti UDB, qu’il a l’honneur de fonder et de présider, le chef de l’Etat gabonais a affirmé que la vision «claire» du parti repose sur trois piliers fondamentaux, à savoir l’inclusivité, le développement et la félicité partagée.

Le chef de l’Etat, investi début mai dernier après sa victoire à la présidentielle, a noté la nécessité de « reconstruire le pays sur des fondations justes, solides, et portées par la volonté collective », et a déclaré que l’UDB tend la main à tous les Gabonais, notamment ceux qui espèrent encore, ceux qui doutent, et ceux qui n’attendent plus rien.

« Le temps est venu d’agir. Le temps est venu de bâtir », a-t-il défendu, tout en précisant que le « temps des divisions est révolu » et « le temps des promesses creuses est derrière nous ».

Plus de 10.000 Gabonais ont assisté samedi 5 juillet, au Palais des Sports de Libreville, aux travaux de l’assemblée générale constitutive du parti UDB, rapporte la presse locale, faisant état d’une forte présence d’anciens cadres du Parti démocratique gabonais (PDG), ancienne formation politique au pouvoir.

L’UDB a lancé une campagne d’adhésion à l’attention de tous les Gabonais, du 5 au 7 juillet en ligne ou en présentiel.