L’Equateur a annoncé ce vendredi 4 juillet, l’ouverture de sa nouvelle ambassade au Maroc après avoir retiré l’an dernier sa reconnaissance de la chimérique république sahraouie «RASD» en soutenant l’Initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara.

Pour rappel, ce pays latino-américain avait retiré le 22 octobre 2024, sa reconnaissance de la pseudo-RASD et rompu toute relation diplomatique et politique avec le Polisario, un front séparatiste en connivence avérée avec des groupes terroristes qui s’activent dans la bande du Sahel et en Afrique subsaharienne.

L’Equateur a en effet réaffirmé à cette occasion, par la voix de sa ministre des Relations extérieures et de la mobilité humaine, Gabriela Sommerfeld, que la proposition marocaine d’autonomie était «la base pour la résolution du différend régional» autour du Sahara Occidental marocain.

La cheffe de la diplomatie équatorienne actuellement en visite au Maroc a également souligné en présence de son homologue marocain, Nasser Bourita, «l’importance de l’initiative marocaine comme option pour parvenir à une véritable solution réaliste et viable basée sur l’engagement de toutes les parties à mettre fin à ce problème» territorial hérité du colonialisme franco-espagnol.

Lors d’un point de presse tenu à Rabat, à l’issue de ses entretiens avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Gabriela Sommerfeld a annoncé l’ouverture officielle de l’ambassade de son pays à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc, et réaffirmé l’engagement de son pays de renforcer les liens avec le Maroc, «toujours dans le cadre du respect et de la souveraineté » des deux pays.

La coopération entre l’Equateur et le Maroc, a-t-elle souligné, est fondée sur des principes de «la coexistence pacifique, la démocratie, la bonne gouvernance, la solidarité, la transparence, le respect du monde, la protection des droits humains et du droit international humanitaire, en plus du rejet de l’imposition de sanctions unilatérales», ajoutant que « cela signifie que nous partageons les mêmes valeurs».

Pour sa part, le Chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita a annoncé que le Maroc s’est engagé à ouvrir prochainement, dans un premier temps, un bureau de liaison diplomatique à Quito, en prélude à l’établissement d’une ambassade du Royaume en Equateur, ajoutant que Rabat a décidé à la même occasion, d’intégrer l’Équateur dans son système de visas électroniques, afin de faciliter les échanges et de rapprocher les deux pays et leurs peuples.

Il a également salué le soutien de l’Equateur à la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara, ainsi que «les efforts courageux de l’Equateur dans la lutte contre le crime transnational et le crime organisé, ainsi que les défis que représente le trafic international de drogue» et les initiatives de Quito en faveur du maintien de la paix régionale et mondiale.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu d’établir un partenariat dans les domaines politique et économique et de «promouvoir des initiatives de projets de coopération dans les domaines de la sécurité, du renseignement, de la lutte commune contre le terrorisme et le trafic de drogue».