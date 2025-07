Les dirigeants des BRICS ont achevé, ce dimanche 6 juillet, leur 17e Sommet, tenu à Rio de Janeiro, au Brésil, par une Déclaration dans laquelle ils détaillent différentes décisions prises, relatives à plusieurs sujets, dont l’élargissement du groupe à de nouveaux pays membres et partenaires.

Ils sont salué la République de l’Indonésie en tant que membre des BRICS, ainsi que dix autres pays en tant que partenaires du groupe, dont les deux africains le Nigeria et l’Ouganda.

Ces deux pays du continent africain avaient rejoint en janvier dernier les pays partenaires des BRICS, selon une annonce faite alors par le Brésil qui assure la présidence tournante de l’organisation. Le titre de partenaire permet au pays bénéficiaire de participer aux activités du groupe sans disposer d’un pouvoir décisionnel.

Le 17e Sommet des BRICS s’est tenu sous le thème : «Renforcer la coopération mondiale du Sud pour une gouvernance plus inclusive et durable».

Dans la Déclaration de Rio de Janeiro, l’organisation a réitéré son engagement à réformer et à améliorer la gouvernance mondiale en promouvant un système international et multilatéral plus juste, équitable, agile, efficace, efficient, réactif, représentatif, légitime, démocratique et responsable, dans un esprit de consultation approfondie, de contribution conjointe et d’avantages partagés.

Forts de 17 sommets, le groupe des BRICS s’engage à renforcer la coopération en son sein, autour des trois piliers que sont la coopération politique et sécuritaire, la coopération économique et financière, la coopération culturelle et interpersonnelle.

Les pays de l’organisation entendent renforcer leur partenariat stratégique au profit de leurs peuples par la promotion de la paix, d’un ordre international plus représentatif et plus juste, d’un système multilatéral revigoré et réformé, d’un développement durable et d’une croissance inclusive.

Les BRICS comptent actuellement dix pays, dont les cinq pays fondateurs (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du sud), les nouveaux membres accueillis lors du Sommet de 2023 organisé à Johannesburg, en Afrique du Sud (Iran, Égypte, Éthiopie, Émirats arabes unis), ainsi que l’Indonésie.