L’Afrique compte gagner des parts du marché Halal

L’Afrique cherche à se positionner sur le business des produits Halal. Ainsi, les Africains ne veulent plus être de simples consommateurs de produits Halal importés mais désirent gagner des parts de marché.

Réunis à Dakar, les 06 et 07 août, dans le cadre d’un atelier de sensibilisation sur la normalisation et la certification des produits Halal, les acteurs du secteur sont convenus qu’il faut renforcer le cadre réglementaire pour exploiter les opportunités du marché halal en Afrique.

Les participants sont convaincus que l’expansion de ce marché passera par la suppression de certaines contraintes.

L’objectif principal de ce forum, organisé par le Salon international du business musulman et l’Association sénégalaise de normalisation, est de sensibiliser les acteurs sur la nécessiter de renforcer le cadre réglementaire.

Dans un contexte de fluctuations des échanges commerciaux, le marché Halal est devenu le nouveau paradigme du commerce mondial, a dit la ministre sénégalaise du commerce et des PME, Assome Aminata Diatta.

« Malgré une population musulmane importante dans la région d’Afrique subsaharienne, la finance islamique ne représentait que 2,5 % du secteur des services financiers en 2015», a rappelé Mme Diatta, appelant les acteurs à s’approprier les recommandations de ce salon, pour promouvoir le développement et l’expansion du business Halal en Afrique.

Pendant 2 jours, les acteurs du secteur, à travers des séries de panels, se sont penchés sur la réglementation, les défis, les enjeux et les opportunités du marché halal où les produits alimentaires pèsentau moins 150 milliards de dollars sur le continent.

Le professeur, Khadiyatoulah Fall, Président du Comité de pilotage du Salon international sur le business musulman, a soutenu que, l’ère Halal est dépassé et que le monde va vers le post-Halal, où le produit halal n’est plus totalement sous la contrainte de la religion.

«Il devient un espace d’exploration et d’innovation, ce qui représente sa seconde phase. Et dans ce nouvel élan, les pays musulmans notamment ceux africains commencent à chercher leur place» dans cette filière, a-t-il estimé.

Le marché mondial du Halal est estimé à plus de 2100 milliards de dollars en 2017, avec un taux d’accroissement annuel de plus de 10% et des prévisions de l’ordre de 4000 milliards en 2023.