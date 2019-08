Economie numérique : L’Ethiopie se rapproche un peu plus du groupe chinois «Alibaba»

Un accord de coopération avec le géant chinois du commerce en ligne «Alibaba» pour développer l’économie numérique, a été signé ce mercredi au siège du «Groupe Alibaba» à Hangzhou (en Chine), par le ministre éthiopien de l’Innovation et de la Technologie, Getahun Mekuria et Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba.

A l’issue de cette rencontre, Mekuria a déclaré avoir eu une «Excellente discussion avec Jack Ma sur la construction de l’économie numérique éthiopienne».

Le ministre éthiopien a souligné à cette occasion l’énorme importance et la « priorité supérieure » que le Gouvernement éthiopien accorde aux investissements dans la transformation numérique.

Cette visite qui intervient quelques jours après celle du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed en Chine, a pour but «de délivrer des résultats rapides dans ce secteur», a indiqué Mekuria.

D’ailleurs, un projet d’investissement est déjà envisagé par le «Groupe Alibaba» dans une ville technologique en Éthiopie selon un communiqué du bureau du Premier ministre éthiopien, précisant que Jack Ma, s’est dit « inspiré par les réformes que nous avons entreprises, confirmant que l’Éthiopie est désormais un partenaire stratégique clé auquel il rendra visite cette année ».

«Alibaba Group» est une société chinoise à capital privé détenue par une famille qui tire principalement ses revenus de ses activités sur Internet notamment les échanges en ligne entre entreprises, des plateformes de paiements et de ventes au détail et un moteur de recherche pour le magasinage et des services de ‘cloud computing’.