La Corée du Sud octroie un prêt de 86 millions $ à l’Ethiopie

La Banque coréenne d’export-import (EXIMBANK Korea) accordera un prêt de 86 millions de dollars à l’Ethiopie, pour la construction de centres de recherche à l’Université des sciences et technologies d’Adama, une ville éthiopienne.

Ce prêt entre dans le cadre d’un mémorandum d’entente signé lundi 26 août par le président sud-coréen, Moon Jae-in, et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, en visite d’Etat en Corée du Sud, visant le renforcement du secteur de l’enseignement supérieur en Ethiopie.

Ce financement servira à fournir environ 1.300 types d’équipements de haute qualité à cinq centres de recherche de l’Université concernée, et de favoriser l’industrialisation et le développement de la science et de la technologie dans le pays.

Lors du sommet tenu le même jour entre les dirigeants des deux pays à Séoul, les ministres des Affaires étrangères éthiopien et sud-coréen ont signé un protocole d’entente portant sur la mise en place d’un comité conjoint devant être dirigé par de hauts diplomates des deux pays afin d’approfondir le partenariat bilatéral.

Parmi les domaines de coopération mis en avant par les deux partenaires figurent la politique, le commerce, la diplomatie, la culture, la technologie, l’éducation et la science.

Le prêt sud-coréen sera octroyé via le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF), un mécanisme mis en place et géré par le gouvernement coréen pour promouvoir la coopération et les échanges économiques, et garantir des prêts à long terme et à faible taux d’intérêt avec les pays en développement.

Pour rappel, il y a deux semaines environ, l’exécutif éthiopien a annoncé son projet d’édifier un parc industriel consacré au café, avec le soutien de la Corée de Sud.

L’Ethiopie, amie de longue date de la Corée du Sud, est le seul pays africain à avoir envoyé des troupes terrestres pour aider à combattre la Corée du Nord durant la guerre de Corée (1950-1953).