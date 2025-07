La Banque africaine de développement (BAD), a lancé officiellement, lors d’une cérémonie organisée ce lundi 7 juillet à Tunis, en collaboration avec le gouvernement tunisien, le Rapport économique pays 2025 de la Tunisie, intitulé : «Tirer le meilleur parti du capital de la Tunisie pour favoriser son développement».

La cérémonie, marquée par une présentation du rapport, un panel de discussions et une session interactive avec les participants, devrait se clôturer par un point de presse, animé par Malinne Blomberg, la directrice générale adjointe du Groupe de la BAD pour l’Afrique du Nord, indique la banque panafricaine dans un communiqué.

Parmi les participants figurent les représentants des médias nationaux et internationaux, des ministères et institutions publiques, du secteur privé, de la société civile, les partenaires techniques et financiers ainsi que les universitaires, économistes et analystes.

Le rapport explore la manière de maximiser l’utilisation stratégique des ressources du pays (capital humain, naturel, financier et productif) afin de stimuler une croissance inclusive, durable et résiliente dans ce pays maghrébins.

Il met également l’accent sur les leviers politiques et institutionnels qui permettraient à la Tunisie d’accroître l’impact de ses ressources, notamment à travers une meilleure gouvernance, une mobilisation renforcée des ressources nationales et la mise en œuvre de réformes structurantes.

D’après la BAD, il s’agit de partager les conclusions clés du rapport 2025 sur la Tunisie, de stimuler un débat stratégique sur les politiques de développement et la gestion du capital national, de renforcer la visibilité des produits de connaissance de la Banque auprès des parties prenantes, ainsi que d’encourager l’appropriation du rapport comme outil d’aide à la décision pour les décideurs publics et privés.

La BAD publie ce document pour chacun des pays africains, dans le cadre de son rapport « Perspectives économiques en Afrique 2025 ».