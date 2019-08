Uganda Airlines revient dans le ciel africain 

Après une vingtaine d’années en jachère, Uganda Airlines, la compagnie aérienne nationale de l’Ouganda a repris service ce mardi, avec un vol inaugural à destination de Nairobi.

La compagnie aérienne nationale de l’Ouganda a été fondée en 1976 par le dictateur ougandais Idi Amin Dada, avant d’entrer en liquidation en 2001, après une tentative ratée de sa privatisation, parce qu’elle était minée par des années de mauvaise gestion et de corruption.

Le vol inaugural de ce mardi devrait marquer le début d’une nouvelle ère pour cette compagnie, malgré un ciel africain assez chargé et dominé par le géant éthiopien, Ethiopian Airlines.

Et Uganda Airlines voudrait y aller pas à pas pour se positionner dans l’espace aérien africain. Elle «volera dans un premier temps vers sept destinations. A commencer par Nairobi, Mogadiscio, Juba et Dar es Salaam. Puis vers Mombasa, le Kilimanjaro et Bujumbura», a expliqué le Premier ministre ougandais, Ruhakana Rugunda, à l’aéroport international d’Entebbe.

Pour ces désertes, la compagnie ougandaise a acquis deux avions CRJ 900 de l’avionneur canadien Bombardier, des avions à vocation régionale d’une capacité maximale de 90 places. Deux autres avions de même type, doivent être réceptionnés en septembre prochain et deux avions long-courrier, commandés à l’avionneur européen Airbus, sont attendus pour 2020.

L’Ouganda veut ensuite viser loin, puisque son ministre du Tourisme, Ephraim Kamuntu a d’emblée annoncé «des vols directs de l’Ouganda vers la Chine et d’autres pays, et nous jouerons un rôle très important dans l’objectif du gouvernement d’atteindre les quatre millions de touristes» contre les 1,8 million de touristes en 2018.