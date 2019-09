La Côte d’Ivoire a rendu un dernier hommage à Didier Arafat

La Côte d’Ivoire vient de rendre un dernier hommage à Houon Ange Didier dit DJ Arafat. La star internationale du coupé-décalé, décédée le 12 août dernier dans un accident de la route, a été enterré samedi dernier après des funérailles nationales d’une envergure inédite pour un artiste.

Arrivés des quatre coins d’Abidjan, plusieurs milliers de « Chinois », surnom donné aux innombrables fans de l’artiste, ont pris d’assaut le stade Félix Houphouët-Boigny, le plus grand du pays, pour une veillée artistique en honneur de leur idole.

Des professionnels du showbiz et de grandes pointures de la musique comme ‪Koffi Olomidé et Fally Ipupa de la RDC, Davido du Nigeria, Sidiki Diabaté du Mali, et bien d’autres sont venus rendre un dernier hommage à l’illustre talent trop tôt disparu.

Au cours de cette veillée jugée réussie, les «Chinois» de DJ Arafat s’étaient montrés disciplinés. Mais, bien plus tard, la tombe du célèbre artiste-chanteur a été profanée par certains de ses nombreux admirateurs après son enterrementau cimetière de Williamsville (Nord d’Abidjan).

Empêchés pour la plupart,pour des questions de sécurité, d’assister à l’inhumation de leur idole, certains fans de DJ Arafat en colère, se sont adonnés à une scène de violence après le départ des officiels et desparents de l’artiste.

Selon un communiqué duPréfet d’Abidjan Toh Bi Irié, douze personnes ont été interpellées en relation avec ces événements. «Les enquêtes se poursuivent pour l’interpellation de tous les coupables et pour situer les responsabilités à tous les niveaux».

Quelque 6.000 hommes avait été déployés, selon la radio-télévision publique ivoirienne, pour éviter les débordements.DJ Arafat considéré comme le roi du coupé-décalé est décédé le 12 août dernier à Abidjan des suites d’un accident de moto à Angré (dans l’est de la capitale économique ivoirienne). Il avait été désigné «Meilleur artiste de l’année»aux Awards du coupé-décalé en 2016 et 2017. Il avait aussi été distingué en 2012 «Meilleur artiste africain» aux Kora Music Awards, récompenses musicales panafricaines.