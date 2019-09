Rwanda : Le Commonwealth se réunira à Kigali en juin 2020

La capitale rwandaise, Kigali, accueillera à partir du 22 juin 2020, la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, ont confirmé dans un communiqué ce mardi, le président du Rwanda, Paul Kagame et la Secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland.

L’événement va rassembler les dirigeants des 53 pays du Commonwealth à Kigali, sous le thème «Créer un avenir commun : établir des liens, innover, transformer», ajoute le communiqué.

D’autres sous-thèmes seront débattus en parallèle, à savoir, «la gouvernance et l’état de droit», «les technologies de l’information et de la communication et l’innovation», «la jeunesse», «l’énergie et l’environnement» et «le commerce».

Une réunion des ministres des Affaires étrangères et des forums pour dialoguer avec les jeunes, la société civile, les femmes et le monde des affaires, se tiendront également au cours de cette rencontre d’une semaine, indique le communiqué conjoint.

Le gouvernement rwandais avait annoncé en juillet, qu’il allait mobiliser quelque 21 millions de dollars pour financer des travaux de développement des diverses infrastructures devant accueillir les participants à ce sommet.

Le Commonwealth est une association volontaire de nations. Elle regroupe 2,4 milliards de personnes et comprend des économies avancées et en développement. La dernière réunion des chefs de gouvernement des Etats membres, s’est tenue à Londres en 2018.