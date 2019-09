Le Bénin a déjà mobilisé 4.943,6 milliards FCFA pour financer le PAG

Le Bénin a fait le point ce mardi de la mobilisation des ressources pour financer le Programme d’action du gouvernement (PAG 2016-2021) lancé en 2016.

Il ressort qu’au 31 Août 2019, le pays de Patrice Talon est parvenu à mobiliser «4.943,6 milliards FCFA, soit 140% du financement public attendu pour la mise en œuvre du PAG (3.529,6 milliards FCFA)», a déclaré hier Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’Etat, chargé du Plan et du Développement, lors d’une séance d’échange entre les partenaires techniques et financiers et les membres du gouvernement.

Par rapport au montant global du PAG qui est de 9.039 Milliards FCFA, «cette mobilisation de ressources représente 54,7%», a poursuivi le ministre Bio Tchané.

Les ressources déjà mobilisées sont composées de 33,5% de prêts, 14,7 % de dons, 34,4 % de ressources levées sur le marché financier et 17,4% d’autofinancement (Budget National du Bénin).

Le gouvernement a fait le choix de mobiliser prioritairement des ressources du secteur privé au moyen de partenariat public-privé (PPP), a expliqué de son côté, le ministre béninois de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

La contribution des partenaires du secteur privé est prévue à hauteur de «71% du financement des projets phares et l’État béninois contribuera à l’effort d’investissement à la faveur de l’accroissement des recettes intérieures afin d’impulser une véritable relance économique», ajouté M. Wadagni

75% de des ressources déjà mobilisées sont orientées vers le pilier 2 du PAG qui concerne la «transformation structurelle de l’économie», explique en outre M. Bio Tchané, avec la réalisation de grands projets porteurs de croissance économique dans différents secteurs dont les infrastructures, le cadre de vie, l’énergie, l’eau potable et l’Agriculture.