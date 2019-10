Ouverture à Rabat du 5ème Congrès mondial sur la formation ferroviaire

La 5ème édition du Congrès mondial sur la formation ferroviaire, s’est ouverte ce mercredi 9 octobre à Rabat.

Organisé par l’Office national des chemins de fer (ONCF) du Maroc et l’Institut de formation ferroviaire (IFF) en partenariat avec l’Union internationale des chemins de fer (UIC), du 9 au 11 octobre dans la capitale marocaine, ce congrès mondial vise à promouvoir une formation plus efficace et plus efficiente tout en renforçant davantage le networking interprofessionnel et des organisations à l’international, et en relevant les défis d’une mobilité durable, compétitive, soutenable et performante.

Organisé pour la première fois en dehors de l’Europe, ce congrès mondial rassemble plus de 200 participants représentant les cinq continents venus débattre de la thématique de “La valorisation de l’enseignement et de la formation professionnelle dans le secteur ferroviaire, et le développement de son écosystème”.

Conscients de l’importance du secteur ferroviaire dans le développement dans le continent, l’ONCF et l’UIC souhaitent créer, à moyen terme, l’Académie ferroviaire africaine (AFA), a annoncé Mohamed Rabie Khlie, le directeur général de l’ONCF et président de l’UIC pour la région Afrique.

L’autre but est de repositionner la formation en tant que levier incontournable pour relever les défis d’une mobilité durable, compétitive, soutenable et performante.

Rendez-vous privilégié pour le secteur, ce Congrès permet aux décideurs, experts ferroviaires, universitaires et chercheurs de partager les meilleures pratiques et approches en matière de formation ferroviaire et de développement des compétences du capital humain ainsi que des opportunités d’intégration des nouvelles technologies et des systèmes innovants.