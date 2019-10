Maroc : Colloque Rabat sur l’«Etat-Nation, Mondialisation et Modèle de Développement»

Un colloque sur le thème «Etat-Nation, Mondialisation et Modèle de Développement» sera organisé les 17 et 18 octobre à Rabat à l’initiative de la Revue marocaine des Sciences politiques et sociales, en partenariat avec le Centre Interdisciplinaire de Recherche en Performance et Compétitivité et la fondation allemande Hens Seidel Stiftung.

Cette rencontre se veut une tribune de débat pour analyser les fondements, dimensions et conséquences politiques, historiques, économiques et sociaux des politiques publiques dans la conception et la mise en place d’un processus de développement.

Selon les initiateurs de ce colloque, il constitue une occasion pour discuter et formuler les pistes d’une réflexion adéquate pour les différentes approches explicatives du développement, alors que dans certains pays, notamment dans l’espace culturel arabo-musulman, africain et latino-américain, le décollage socio–économique tarde à venir.

Il s’agit donc de se pencher sur les causes et les facteurs du blocage liés à la question économique, à l’Etat de la nation, l’histoire, ou la problématique culturelle.

Le colloque s’inscrit dans une approche globale et une démarche pluridisciplinaire à la jonction de la science politique, du droit, de l’économie, de la sociologie, de la psychologie et de l’histoire.

Trois sessions permettrons aux experts d’analyser les fondements et les dimensions et conséquences de l’héritage des processus socio-économiques adoptés par lesdits pays et ce depuis les indépendances.

Ce conclave verra la participation d’un parterre d’universitaires, d’experts, d’académiciens et de chercheurs marocains et étrangers.