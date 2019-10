Banque Atlantique Togo s’engage dans la dynamique «Trade Advance»

La filiale togolaise du groupe marocain Banque Populaire «BCP», Banque Atlantique Togo s’engage dans le financement du secteur commercial.

Dans le cadre de la 3ème rencontre du cycle « Journée Trade », tenue récemment à Lomé, autour du thème «Financement du Commerce International et couverture du risque de change», la banque togolaise a présenté le dispositif opérationnel de l’activité «Trade Finance», et l’offre «Trade Advance».

Il s’agit d’un ensemble de solutions adaptées, pour accompagner plus efficacement l’activité de l’export et du Commerce International, mettant en correspondance les différents besoins des exportateurs et importateurs, ont soutenu les responsables de cette institution bancaire.

« Banque Atlantique entend jouer un rôle décisif dans l’accompagnement des entreprises du Togo, confrontées à la problématique du financement et de la sécurisation des opérations du Commerce International», a déclaré Mohamed Simpore, Directeur Général de Banque Atlantique Togo, indiquant que leurs clients ont besoin de mieux comprendre le dispositif en place et « attendent aussi de bénéficier d’un mécanisme sécurisé».

Le financement et la sécurisation des transactions en matière de Commerce International nécessitant une connaissance approfondie du dispositif réglementaire, la conférence a permis aux clients de disposer d’informations pertinentes et d’outils nécessaires pour améliorer et garantir la sécurité de leurs opérations à l’international, informe la banque dans un communiqué.

L’éventail de produits proposés par Banque Atlantique a été également exposé aux bénéficiaires lors de cette rencontre notamment ceux relatifs aux moyens de paiement tels que le transfert direct, la remise documentaire et la garantie à première demande.