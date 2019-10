Togo : L’opposant Fabre désigné candidat de l’ANC pour la présidentielle de 2020

L’Alliance Nationales pour le Changement (ANC) a désigné Jean-Pierre Fabre, son président national, pour défendre ses couleurs à la présidentielle de 2020, lors du 2e congrès ordinaire du parti tenu du 18 au 19 octobre à Lomé et qui a réuni plus de 600 participants.

Le choix porté sur Jean-Pierre Fabre s’explique par son « engagement politique, son dévouement total de longues années et ses efforts inlassables en vue de réaliser l’alternance au Togo».

Fabre, qui a été aussi reconduit au poste de président du bureau national de l’ANC, a consenti à sa désignation. « J’accepte d’être le porte-étendard pour réaliser avec vous l’alternance et le vrai changement que le peuple togolais appelle de tous ses vœux (…) J’accepte la mission que vous me confiez », a-t-il affirmé, sous les applaudissements de ses partisans.

Il a également dit être conscient de la responsabilité qui sera la sienne, en déclarant que « je mesure naturellement le poids de la responsabilité qui m’incombe de conduire le peuple togolais à la victoire au moment où notre pays est ruiné et meurtri par plusieurs décennies d’improvisation, de gâchis et de violation des droits humains ».

Ce sera la troisième fois que cet opposant se lance dans la course à la magistrature suprême. Dans les deux précédentes éditions de 2010 et 2015, il a occupé la deuxième place avec respectivement 33,93 et 35,19% des voix.

Pour cet ex-chef de file de l’opposition, âgé de 67 ans et actuellement maire de la commune du Golfe 4, la balle est désormais dans le camp des électeurs pour lui donner les chances de remporter cette présidentielle. «C’est à la mobilisation des électeurs de défendre leur vote», a-t-il conclu.