Abidjan accueille en novembre, le 5ème salon de l’agriculture et des ressources animales

La capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan accueillera du 22 novembre au 1er décembre prochain, la 4ème édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole (SAVA) couplée à la 5ème édition du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA-2019).

«La particularité du SARA 2019 est que cette année, il sera couplé avec l’organisation de la 4è semaine africaine de la vulgarisation agricole et qui va rassembler sur un même espace, au parc des expositions, les principaux acteurs de la chaîne de valeurs agricole, sylvicole, de l’élevage et de la pêche», a indiqué le ministre ivoirien de l’agriculture et du développement rural, Kobénan Kouassi Adjoumani.

Organisée par le Forum africain pour les services de conseil agricoles (AFAAS) en collaboration avec le Réseau de services de conseil agricole et rural en Afrique occidentale et centrale (RESCAR-AOC) et le gouvernement ivoirien, la 4è édition de la Semaine africaine de vulgarisation agricole (SAVA) a pour thème «secteur privé et services de conseil agricole : quelles synergies pour un développement agricole durable en Afrique ? ».

La 5è édition du SARA se déroulera autour du thème, « agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles perspectives pour l’agriculture ivoirienne ? » avec la France comme pays invité d’honneur.

«Le SARA 2019 offre une occasion de mobilisation des ressources financières et des ressources humaines, pour soutenir et encadrer nos producteurs, afin qu’ils puissent mettre sur le marché des produits compétitifs, rentables, capables d’assurer la durabilité de notre agriculture», estime le ministre de l’agriculture.

Selon le Commissaire du Salon, Mme Condé Touré Diénébou, un concours de startup constituera l’une des innovations e cette édition ainsi que la promotion du deuxième Programme national d’investissement agricole (PNIA 2).

L’édition 2017 avait enregistré, 718 exposants venus de 30 pays et près de 300.000 visiteurs. Cette année, les organisateurs tablent sur la participation de 800 entreprises exposantes de 30 pays et plus de 300 mille visiteurs.