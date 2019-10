La Tunisie a accueilli 7,5 millions de touristes depuis le début de l’année

La Tunisie a enregistré une augmentation des arrivées des touristes depuis le début de cette année jusqu’au 10 octobre, comparativement à la même période l’année passée, selon les statistiques officielles publiées par le ministère du Tourisme ce mercredi.

Ils sont 7,5 millions de touristes à avoir foulé le sol tunisien au cours de cette période, soit une hausse de 14,8% par rapport à 2018.

Concernant les revenus du secteur, ils ont augmenté de plus de 41% pour atteindre 4,6 milliards de dinars (1,631 milliard de dollars).

Le nombre de nuitées enregistrées a atteint plus de 25 millions, la plus grande part revenant à la région de Djerba-Zarzis avec plus de 6 millions de nuitées (+ environ 5%), ainsi qu’à celles de Monastir-Skanes, Yasmine Hammamet, Tunis et Sousse qui cumulent 18%.

Le département tunisien du Tourisme associe ces performances à la montée des visiteurs venant de certains pays, pendant la période concernée, notamment la Libye (32,5%), la France (15,4%), l’Algérie (8,4%), la Chine (8,4%) et la Russie (5,4%).

Le secteur touristique est l’un des piliers de l’économie tunisienne. Il a contribué dans une proportion de 13.8% au PIB en 2018. Cette même année, il a permis la création de 389.000 emplois.

Plusieurs experts du domaine militent pour un tourisme diversifié et estiment que cette diversification drainerait plus de visiteurs et de recettes.