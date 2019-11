Les Etats-Unis saluent la stratégie du Maroc dans la lutte anti-terroriste

Le département d’Etat américain a publié, vendredi 1er novembre, son rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, dans lequel il a mis en avant la politique de lutte contre le terrorisme mené par le Royaume.

« Le gouvernement marocain a poursuivi sa stratégie globale de lutte contre le terrorisme qui comprend des mesures vigilantes de sécurité, une coopération régionale et internationale et des politiques de lutte contre la radicalisation », note le document.

Citant quelques réalisations de 2018, le rapport souligne l’arrestation de 71 personnes par les forces de sécurité marocaines, sous la coordination du ministère de l’Intérieur, ainsi que le démantèlement de plus de 20 cellules terroristes qui prévoyaient s’en prendre à diverses cibles (bâtiments publics, sites touristiques, personnalités…).

Le Département d’Etat américain a salué, parmi tant d’autres actions, le fait que le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) au Maroc ait mis « à profit la collecte de renseignements, le travail de la police et la collaboration avec des partenaires internationaux pour mener des opérations de lutte contre le terrorisme ».

« Les Etats-Unis et le Maroc entretiennent une coopération excellente et de longue date » dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, souligne le rapport américain.

Rappelons que le leadership du Maroc contre le terrorisme avait été également reconnu à New York le 25 septembre dernier, lors de la 10ème Réunion ministérielle du Forum mondial de Lutte contre le terrorisme (GCTF) qui réunit des experts et des praticiens des pays et des régions du monde entier pour partager des expériences et développer des outils devant aider à combattre l’évolution de la menace terroriste.

Le Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Stef Blok, qui avait co-présidé la rencontre, avait parlé de l’« excellent leadership » du Maroc en matière de lutte anti- terroriste.