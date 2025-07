Le ministère zambien de la Santé a annoncé, avec satisfaction, ce jeudi 03 juillet, la fin officielle de la récente épidémie de choléra qui a touché certaines parties du pays de fin 2024 à juin 2025, avec un bilan de 496 cas de contamination confirmés et 9 décès.

Le pays n’a signalé aucun nouveau cas de choléra pendant plus de cinq semaines consécutives, dépassant le seuil mondial de 28 jours, se félicitent les autorités zambiennes qui évoquent une victoire pour le peuple zambien et un témoignage de la résilience, de la coopération et du dévouement dont a fait preuve chaque partie prenante impliquée dans la riposte nationale contre cette maladie virale.

« Nous exprimons notre profonde gratitude à nos travailleurs de la santé, y compris les médecins, les infirmières, les agents d’hygiène du milieu, les techniciens de laboratoire et le personnel de soutien qui ont travaillé sans relâche sur les premières lignes pour sauver des vies », a déclaré le ministre de la Santé, Elijah Julaki Muchima.

Il a félicité également les équipes d’intervention rapide, les dirigeants communautaires, les bénévoles et les médias pour leur action rapide et leur plaidoyer pour la santé publique, en particulier autour des «trois C» : eau propre, mains propres et soins précoces.

Le ministre a aussi exprimé la reconnaissance du pays envers ses partenaires locaux et internationaux pour leur soutien technique et matériel indéfectible, qui a joué un rôle essentiel dans la maîtrise de l’épidémie.

« Le choléra demeure une menace, en particulier dans le contexte des conditions de sécheresse qui affectent l’approvisionnement en eau et l’assainissement », a interpelé le ministère qui, en dépit du succès enregistré, a fait quelques recommandations dont le renforcement des systèmes de surveillance communautaire pour la détection précoce et l’intervention immédiate, ainsi que la nécessité de ne boire que de l’eau salubre, traitée ou bouilli, et de se laver fréquemment les mains avec du savon et de l’eau.

La Zambie, qui a pour ambition d’éliminer définitivement le choléra sur son territoire d’ici 2030, appelle, pour y parvenir, à l’unité, à la discipline et à l’action collective.