L’UE octroie plus de 50 millions de dollars au Benin pour soutenir son économie

L’Union européenne (UE) a accordé une aide de 30,6 milliards de FCFA (plus de 50 millions de dollars) en vue de soutenir le développement de l’économie béninoise, dans le cadre des conventions signées mercredi à Cotonou, entre Romuald Wadagni, ministre béninois des Finances et de l’Economie, et Oliver Nette, chef de la délégation de l’UE au Bénin.

Ces accords représentent trois programmes financés sur les Programmes indicatifs (National et Régional) du 11e Fonds européens du développement (FED). Il est mentionné que leur mise en œuvre devrait booster la compétitivité de l’économie, l’accès des populations à l’énergie et prévenir le terrorisme et l’extrémisme violent au Bénin.

Il s’agit premièrement du Programme pour la compétitivité en Afrique de l’Ouest – Wacomp (volet Bénin) dont le soutien s’élève à hauteur de 3,28 milliards de FCFA (5 millions d’euros).

Le deuxième programme consiste à la promotion de l’économie Verte au Bénin (2ème phase) qui défend l’accès, la production et l’efficacité d’une énergie propre et durable (Prever 2), avec une enveloppe de plus de 23,4 milliards de FCFA (36 millions d’euros).

Enfin, les deux partenaires ont paraphé la convention concernant le programme « Consolidation de la paix au Bénin à travers la prévention de l’extrémisme violent », pour un montant de 3,93 milliards de FCFA (6 millions d’euros).

Le ministre Wadagni a remercié, au nom du gouvernement, l’UE pour son soutien à « ces secteurs indissociables pour assurer la prospérité dans le pays et sortir du cercle vicieux de la pauvreté » et promis que les différentes activités prévues seront exécutées avec diligence et efficience.

Le chef de la délégation de l’UE a rassuré le gouvernement béninois du soutien indéfectible de son institution et a encouragé toutes les parties prenantes à collaborer étroitement en vue de mettre en œuvre ces programmes et atteindre les résultats escomptés.