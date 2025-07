Le Groupe de la Banque mondiale (BM) a approuvé un crédit de 132,3 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA) pour la phase 2 du Projet d’Amélioration de l’Accès à l’Électricité en Guinée (PAAEG), indique la Banque dans un communiqué publié ce jeudi sur son site.

D’après ce texte, ledit projet vise à accélérer l’accès à l’électricité, à améliorer la performance du secteur et à mobiliser des capitaux privés pour transformer durablement le paysage énergétique en Guinée-Conakry.

Le financement total du projet, estimé à 271,8 millions de dollars, comprend 100 millions de dollars en cofinancement parallèle de la Banque européenne d’investissement (BEI) et 11,7 millions de dollars en capitaux privés mobilisés.

La Banque mondiale rappelle que le PAAEG 2 s’inscrit pleinement dans le cadre de l’initiative Mission 300 (M300) menée conjointement avec la Banque africaine de développement (BAD) et qui vise à raccorder 300 millions de personnes à l’électricité en Afrique subsaharienne d’ici 2030.

Ce projet, qui jette les bases d’un avenir énergétique plus inclusif, résilient et durable pour la Guinée en s’appuyant sur les acquis de la phase 1, donnera aux autorités la possibilité d’étendre l’accès à l’électricité à environ 1,53 million de personnes, dont 960 022 bénéficieront d’un accès nouveau à l’électricité.

La phase 2 du PAAEG couvrira des zones urbaines, périurbaines et rurales, contribuant directement au Programme national d’accès à moindre coût à l’électricité (NLCEAP) et soutenant les agendas de l’emploi et du genre du Groupe de la Banque mondiale.

« Nous sommes fiers d’appuyer l’ambition du gouvernement d’atteindre l’accès universel tout en posant les fondations d’un secteur énergétique plus efficace, résilient au climat et financièrement viable », a déclaré Issa Diaw, représentant résident du Groupe de la Banque mondiale pour la Guinée.

Il a soutenu que ce projet « permettra aussi de mettre à l’échelle les expériences pilotes, de participation du secteur privé dans le financement et l’exploitation des mini-réseaux qui ont été initiées dans la phase 1. »

Pour sa part, le ministre guinéen de l’Énergie, Aboubacar Camara, a fait savoir par ailleurs, que le PAAEG 2 permettra à la Guinée d’investir non seulement dans des infrastructures, mais aussi dans les populations en apportant la lumière dans leurs foyers, l’énergie aux entreprises et de nouvelles opportunités aux communautés.