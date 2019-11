Maroc : Le Président Macky Sall reçoit le Grand prix MEDays

Le Président sénégalais, Macky Sall a reçu mercredi soir à Tanger, le Grand Prix de la 12ème édition du forum MEDays 2019, organisée sous le thème «Crise globale de confiance : faire face aux incertitudes et à la subversion».

A cette occasion, le chef de l’Etat sénégalais a tenu à adresser son salut fraternel au Roi Mohammed VI, exprimant dans ce sens ses sincères remerciements pour l’accueil toujours convivial qui lui a été réservé dans la pure tradition d’hospitalité marocaine.

Macky Sall a précisé qu’il perçoit certes dans cette distinction, la reconnaissance des efforts déjà consentis au Sénégal, mais surtout un encouragement à poursuivre ces efforts tant les défis sont encore nombreux dans le Continent Africain.

Pour le Président sénégalais, il n’est possible de relever ces défis que dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité, qui offre la quiétude nécessaire au développement économique et social, ce qui donne sens au thème de cette 12e édition du Forum MEDays.

Il est vrai que le cours de l’histoire n’est pas rassurant, notamment en ces temps de crise aiguë et de vulnérabilité multiples, crise et vulnérabilité environnementales qui mettent en péril le devenir de la planète, de ses habitants ainsi que de ses ressources, crise et vulnérabilité sécuritaires et humanitaires, et crise et vulnérabilité économiques et sociales qui mettent à nue le paradoxe d’un monde d’extrême opulence et d’extrême pauvreté, a ajouté Macky Sall, relevant la persistance des inégalités au sein et entre les Etats.

La 12ème édition du Forum international MEDays, qui se tient du 13 au 16 novembre à Tanger, traite une série de thématiques allant de la croissance économique à la complexité du dialogue Nord-sud, en passant par les défis sécuritaires.

Le forum méditerranéen se penche sur de grands sujets géopolitiques et économiques qui agitent le monde. Des sujets qui vont de la montée des populismes au jeu de puissances dans les relations internationales, sans oublier les fissures au sein des grandes organisations multilatérales, les défis de la croissance et du commerce et les crises sociales.

Créé en 2008, l’Institut Amadeus organise chaque année à Tanger ses MEDays, avec pour ambition de traiter de grands sujets de la politique et de l’économie internationale.